В Новом Уренгое студент устроил стрельбу в колледже

В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже. Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе окружного управления МВД.

На месте работают полицейские, а также сотрудники следственного комитета. По предварительным данным никто не пострадал, пуля попала в доску.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. РБК сообщает о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что за сутки это второе происшествие в учебном заведении Нового Уренгоя. Накануне в одной из школ города Новый Уренгой учащийся нанес удар складным ножом охраннику образовательного учреждения, когда тот пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с другой ученицей.