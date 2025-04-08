Флаг Вологодской области улетел в космос на "ракете Победы"

С космодрома Байконур стартовала "ракета Победы" - на Международную космическую станцию на борту пилотируемого корабля "Союз МС-27" отправились участники 73-й длительной экспедиции на МКС — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Ракета Победы" доставила на орбиту и флаг Вологодской области. В космосе российские космонавты запишут видеопослание жителям Вологодской области.

"Запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наряду с флагом Вологодской области в космос отправился флаг с изображением единственного космонавта-вологжанина Павла Беляева. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Павла Ивановича. Именно под его руководством состоялся первый в мире выход человека в открытое космическое пространство", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Ранее с Байконура был запущен еще один космический корабль – "Прогресс МС-30", на корпусе которого нанесено изображение космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. В настоящее время ракета находится на МКС.