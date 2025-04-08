Суд арестовал мужчину, пришедшего в екатеринбургскую школу со странной коробкой

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил арест мужчине, устроившему переполох в местной школе из-за странной коробки.

Накануне в екатеринбургской школе №164 появился пьяный мужчина с подозрительной коробкой, оставил ее и ушел. Пришлось вызывать силовиков, которые задержали незнакомца – им оказался некто Кудряшов. Позже выяснилось, что это был курьер, который принес коробку с бланками для справок о прививках для школьного медпункта.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском райсуде, Кудряшов признан виновным по статье 20.21 КоАП РФ – "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". За это ему назначен административный арест сроком на пять суток. В суде добавили, что постановление в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, что Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента в школе – речь может идти уже об уголовной статье "Хулиганство".