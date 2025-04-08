Депутат Рады: Перемирие на Украине может быть уже в мае

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко счёл, что перемирие на Украине может быть реализовано в мае.

"Многие прогнозируют, что в мае всё-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня. Я не исключаю, что может быть предложен или даже реализован некий план перемирия. Но вопрос в том, согласимся ли мы на это и будет ли оно долгосрочным", - цитирует RT Костенко.

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский готовы заключить сделку в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил журналистам президент США Дональд Трамп. Ранее стало известно, что высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа считают, что перемирие на Украине вряд ли будет достигнуто в ближайшие месяцы. В Белом доме разрабатывают новые планы давления, как на Киев, так и на Москву.