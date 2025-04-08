Популярные блогеры получали от YouTube $20 тысяч в неделю за подрыв устоев государственности - Володин

YouTube платил популярным блогерам, которые "подрывали устои" российской государственности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении очередного иноагентского законопроекта. Законопроект приняли сразу во втором и третьем чтениях.

"Мода была на YouTube, очень многие там выступали. Было те, у кого миллион и выше подписчиков было. Если критично высказывался, подрывал устои государственности $20 тыс. в неделю за рекламу YouTube приплачивал. Это скрытое финансирование тех, кто разрушал нашу страну и ослаблял наш суверенитет", - заявил Володин, не указав, откуда у него такие данные.

"Было? Было! Сейчас запретили YouTube, таких меньше стало, но все равно финансируют", - добавил Володин.

"Еще десять раз скажите "спасибо" за то, что у нас такое демократичное государство! В других государствах еще бы на коленях стояли и прощения просили – как на Украине", - заключил спикер Госдумы.