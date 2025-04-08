Роспотребнадзор предупредил о фейковом письме Поповой про свердловский завод

В Роспотребнадзоре предупредили о фейковом письме, которое рассылается от имени главы ведомства Анны Поповой и касается завода в Свердловской области.

Как сообщает официальный Telegram-канал Роспотребнадзора, в интернете опубликованы сведения о якобы выявленных превышениях ПДК опасных веществ в образцах мебели АО "Химический завод "Планта" из Нижней Салды. Информация сопровождается фальшивым письмом, будто бы подписанным главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Оно рассылалось по электронной почте в органы власти.

Как отметили в ведомстве, эти данные являются полностью недостоверными.

"В отношении предприятия надзорные мероприятия не проводились, образцы продукции для исследований не отбирались. Жалоб от граждан на ухудшение самочувствия после покупки мебели в управление Роспотребнадзора по Свердловской области не поступало", - заявили в надзорном ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в свердловском ГУ МЧС предупреждали о рассылке мошенников, которая идет от имени управления.