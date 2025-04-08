В России вырастет глубина бронирования билетов на туристические поезда

"Российские железные дороги" (РЖД) увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда.

Речь идёт о росте со 120 до 180 дней. Все нормативные документы сформированы, соответствующая телеграмма подписана, приводит "Интерфакс" слова заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова, сказанные на конференции "PRO//Движение.Туризм".

Ранее в России перевозчикам предложили ввести "период охлаждения" при покупке авиа и железнодорожных билетов. С такой инициативой выступил Союза пассажиров. Министерство транспорта попросило оценить ее ОАО "РЖД" и авиакомпании. В объединении считают, что доля пассажиров, которые совершают ошибки при выборе даты или направления, не превышает 3%, и право на бесплатное переоформление или отказ от билета не обрушит экономику перевозок. В отрасли говорят, что бесплатные возвраты в случае внедрения инструмента возрастут или обернутся злоупотреблениями перекупщиков.