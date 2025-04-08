В Новом Уренгое пятиклассник напал на одноклассницу и ранил ножом охранника

Пятиклассник из Нового Уренгоя напал с ножом на одноклассницу из-за буллинга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, 7 апреля 2025 года в одной из школ города Новый Уренгой учащийся нанес удар складным ножом охраннику образовательного учреждения, когда тот пытался остановить конфликт несоврешеннолетнего с другой ученицей.

Пострадавший доставлен с резанной раной на щеке в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь, оснований для госпитализации не имеется.

Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в школе, по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).

По данным "Базы", школьника травили из-за лишнего веса. Он пришел в школу с ножом. В коридоре у него произошла ссора с несколькими учениками. После ссоры парень попытался уйти из школы, но в дверях встала одна из его одноклассниц. Тогда подросток достал нож и ударил ее. К счастью, он не смог пробить зимнюю куртку девочки. Его попытался задержать охранник, но получил удар ножом в шею. Однако мужчина все равно смог остановить парня, после чего нажал тревожную кнопку. Затем он передал школьника приехавшим силовикам.

Сейчас парня отправили в психоневрологический диспансер. Канал также опубликовал видео нападения с камер видеонаблюдения. По данным источника издания, нож в школу пятиклассник протащил без проблем: металлодетектор не распознал оружие в вещах ребенка.