В Кремле сообщили о невозможности переговоров России и Японии

В Кремле сочли, что Япония по-прежнему враждебно относится к России, поэтому переговоры о мирном договоре пока не представляются возможными.

"Есть слова о желании выйти на мирный договор – это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, – совсем другое. И мы исходим из реального положения дел", - цитирует "Ъ" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Москва и Токио спорят о принадлежности южной части Курил: островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы мелких необитаемых островов. С середины прошлого века, после Второй мировой войны, их включили в состав Советского Союза. Токио оспаривает это решение. А Россия отмечает, что международно-правовое оформление не подлежит сомнению. После того, как Япония ввела антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине, Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора.