Выбросила собаку из окна. В Кировграде будут судить пенсионерку за жестокое обращение с животным

В Кировграде перед судом предстанет местная 70-летняя жительница, обвиняемая по ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинение ему боли и страдания, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в ноябре 2024 года пенсионерка гуляла со своей собакой, когда к ним подбежала чужая собака по кличке Вовка. Четвероногий увязался за женщиной в квартиру, где та его покормила. Сколько именно собака провела в квартире обвиняемой, та пояснить не смогла, так как была сильно пьяна.

По версии следствия, около 19.00 26 ноября, будучи все еще пьяной, пенсионерка разозлилась на Вовку, бегающего по ее квартире. Женщина вынесла собаку на балкон своей квартиры на третьем этаже и сбросила его на газон перед домом. Следствие утверждает, что обвиняемая игнорировала принципы гуманного обращения с животными, а также то, что на улице могут находиться как взрослые, так и дети.

После этого пенсионерка не предприняла никаких мер на оказание помощи животному, оставила собаку лежать на земле возле дома.

Согласно заключению специалистов ФГБОУ ВО Уральский ГАУ "Факультет ветеринарной медицины и экспертиз", падение с высоты третьего этажа повлекло причинение животному многочисленных травм, повлекших ее гибель.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Кировградского судебного района для рассмотрения по существу.