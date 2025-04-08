Российские военные освободили Гуево в Курской области

Российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточняется в сводке министерства, село освободили подразделения группировки войск "Север".

Штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" подняли российский флаг в центре Гуево, сообщил РИА Новости офицер этой группировки.

Также отмечается, что российские военные проводят в Гуево зачистку, в подвалах обнаружено много оружия производства стран НАТО.

28 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили Гоголевку в Курской области.

12 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ. С 8 по 14 марта ВС России вернули под контроль свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.