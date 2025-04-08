В Нефтеюганске чиновников подозревают в мошенничестве и отчуждении муниципального имущества

В Нефтеюганске возбуждены уголовные дела по факту мошенничества при отчуждении объектов муниципального имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Подозреваемые - ряд должностных лиц из числа работников муниципальных предприятий Нефтеюганска и двое индивидуальных предпринимателей.

По версии следствия, фигуранты, действуя по предварительному сговору вместе с неустановленными сотрудниками мэрии Нефтеюганска без торгов совершили действия по отчуждению объектов недвижимого муниципального имущества в пользу двух индивидуальных предпринимателей. Двое обвиняемых арестованы. Еще один уже находится под стражей в рамках расследования другого уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате при продаже недвижимости МУПа другому индивидуальному предпринимателю .

Совместно с оперативными сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступлений, всех лиц, причастных к их совершению, и выявление дополнительных фактов преступной деятельности.