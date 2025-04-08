На трассе Иркутск – Чита из-за дыма лесных пожаров ограничено движение

Накануне в Забайкалье из-за ситуации с лесными пожарами объявили режим чрезвычайной ситуации.

"На участке 1044-1048 км федеральной автодороги Р-258 "Байкал" Иркутск – Улан-Удэ - Чита наблюдается сильная задымленность, видимость ограничена. Движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции, в целях безопасности организован пропуск транспорта группами. На месте работает пожарная служба, скорая помощь, дорожные специалисты", - говорится в сообщении управления.

В Забайкалье ограничено движение по федеральной трассе Р-258 "Байкал" из-за дыма от лесных пожаров, об этом сообищли в ФКУ Упрдор "Забайкалье".



