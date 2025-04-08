В Екатеринбурге утвердили проект трамвайной линии в Новокольцовский

Власти Екатеринбурга утвердили проекты планировки и межевания территории для строительства трамвайной линии в новый микрорайон Новокольцовский. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Алексей Орлов.

Маршрут пойдет от улицы Юлиуса Фучика. Также на площади более 9 гектаров запланировано строительство трамвайного депо. Градоначальник добавил, что для удобства горожан вдоль трамвайного пути будет обустроено 22 остановки, широкие тротуары и велодорожки.

Напомним, согласно проекту, в новый район протянут двухпутную трамвайную линию общей протяженностью 14,2 км, в том числе 1,16 км в эстакадном исполнении. Работы пройдут в три этапа. Первый предусматривает строительство 2,8 км - от существующего трамвайного разворотного кольца на Юлиуса Фучика до проектного трамвайного разворотного кольца в районе здания по улице Щербакова, 20. Помимо этого, в проекте говорится о возведении трамвайного депо в районе Птицефабрики и сопутствующей транспортной инфраструктуры. Всего на линии обустроят 22 остановочных пункта, два эстакадных участка и два разворотных трамвайных кольца.