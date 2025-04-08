Россия и США будут контактировать по линии МИД

В Кремле сообщили, в какой форме будут следующие контакты России и США. Речь идёт о линии МИД.

"Это будет по линии министерства иностранных дел, ждите информацию от наших коллег из МИДа", - приводит РИА Новости ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на вопрос, известно ли, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле, и кто будет представлять РФ.

Ранее Москва передала главе Госдепа США Марко Рубио, а также советнику американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майку Уолцу и ООН перечень нарушений Киева в рамках моратория на удары по энергообъектам. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам дипломата, российская сторона придерживается этого соглашения "на 100%".