Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы присутствии ВСУ в Белгородской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о якобы присутствии украинских военных в Белгородской области.

"Это касается уже непосредственно деталей военной операции", - сказал представитель Кремля.

"По реальному положению на поле боя мы не даем информации", - цитирует Пескова ТАСС.

Таким образом он прокомментировал утверждения Владимира Зеленского о присутствии украинских формирований в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что из приграничного Краснояружского района Белгородской области эвакуировали большинство жителей. Как заявил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков, на начало текущего года его население составляло 13 тыс. 817 человек. Обстановка в районе продолжает оставаться сложной, отмечал он.

Минобороны РФ сообщило, что военные России 18 марта отразили попытки ВСУ вклиниться в Белгородскую область. Армия противника осуществила пять атак на регион. Военкоры сообщали, что ВСУ попытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области на тяжелой технике.