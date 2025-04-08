В КЧР заявили об огромной нехватке педагогов

Дефицит педагогов в Карачаево-Черкессии достиг 5% при среднероссийском показателе 2-3%. Об этом заявила министр образования и науки республики Инна Кравченко.

Она имеет в виду число открытых вакансий, которых уже 5% от числа учителей. Даже за счет перегрузки и внутреннего совмещения, когда учителя работают на две ставки и ведут разные предметы, не удается его сократить. От этого страдает качество преподавания, но школы вынуждены на это идти.

Необходимо привлекать молодых учителей, но они почему-то не спешат идти. В 41 школе создали учебно-педагогические и психолого-педагогические классы; планируют отбирать детей, которые хотели бы стать учителями, еще в школе, отметила Кравченко.

В регионе действует программа "Земский учитель", за последние пять лет в сельские школы республики удалось трудоустроить аж 52 учителя, в этом году планируется еще девять.

В Карачаево-Черкессии в прошлом учебном году было около 4,5 тыс. учителей, из них половина старше 50 лет, в том числе 1 тыс. - старше 60 лет. Молодых же учителей очень мало, особенно это заметно по математике и физике, где наблюдается огромный перекос в сторону пожилых учителей. Во всем регионе было лишь 124 учителя физики, из которых только 27 человек были моложе 40 лет.

Средняя зарплата учителя в регионе в первой половине 2024 года года составляла всего 37 тыс., на одну ставку - это едва ли больше 20 тыс. на руки. В этих условиях 5% вакансий еще не выглядят большим дефицитом.