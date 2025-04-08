"Атом" рассказал о переносе опыта строительства уральских заводов на складские пространства

08 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп объявил "День освобождения"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атом" рассказал о переносе опыта строительства уральских заводов на складские пространства

На Среднем Урале опыт строительства заводов переносят на складские пространства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс"
Читайте также:

Доля свободных складских площадей на рынке Свердловской области уже несколько лет не превышает 1%, а спрос сохраняется на стабильно высоком уровне. Вариантом решения проблемы с расширением площадей для торговых компаний становится строительство складов под заказ. Такой формат требует времени и финансовых вложений, и используется в основном крупными, чаще всего федерального уровня компаниями. При этом в качестве подрядчика выступают обычно уральские девелоперы.

В поселке Кольцово холдинг, специализирующийся на производстве и продажах сантехнического, отопительного и промышленного оборудования, строит многофункциональное здание, включающий, помимо собственно складских помещений, административный комплекс и салон продаж. Работы выполняет уральский строительный холдинг "Атомстройкомплекс". Для "Атома" это был первый опыт строительства такого типа недвижимости для внешнего заказчика – ранее подобные объекты компания возводила для собственных производств в Свердловской области.

Площадь первой очереди склада – 6 тысяч квадратных метров. К зданию проведены инженерные коммуникации: водопровод, канализация, смонтирована газовая котельная и трансформаторная подстанция. Выполнен подземный пожарный резервуар емкостью 1,1 тысяч кубических метров. Объект передается с чистовой отделкой и клининговой подготовкой.

Стеллажи на складе(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"У нас большой опыт возведения промышленных помещений на примере собственных заводов: "Берит", построенный с нуля "АТОМ Цемент" в Сысертском районе, строящийся третий завод "Теплит", каждый – со складскими помещениями и зонами отгрузки. Но для рынка, для нового партнера мы построили такой склад впервые. Решающими для заказчика стали наши компетенции, опыт промышленного строительства и имидж надежной компании", - отметил заместитель директора по производству "Центр подрядов "АСК" (ГК "Атомстройкомплекс") Рустам Фатхуллин.

На сегодняшний день "Атомстройкомплекс" является крупнейшим строительным холдингом в регионе. В его состав входит 12 высокопроизводительных предприятий, выпускающих материалы для строительной отрасли, в том числе, из перечня критической промышленной продукции. "АТОМ Цемент", построенный компанией по индивидуальному проекту за 2,5 года, вошел в число приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области. Три предприятия "Атома" (по производству извести, бетона, и строящаяся линия по производству газоблоков) образуют кластер безотходного эко-производства в Сысертском районе.

Теги: заводы, склад, Атом, строительство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети