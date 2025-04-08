"Атом" рассказал о переносе опыта строительства уральских заводов на складские пространства

На Среднем Урале опыт строительства заводов переносят на складские пространства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс"

Доля свободных складских площадей на рынке Свердловской области уже несколько лет не превышает 1%, а спрос сохраняется на стабильно высоком уровне. Вариантом решения проблемы с расширением площадей для торговых компаний становится строительство складов под заказ. Такой формат требует времени и финансовых вложений, и используется в основном крупными, чаще всего федерального уровня компаниями. При этом в качестве подрядчика выступают обычно уральские девелоперы.

В поселке Кольцово холдинг, специализирующийся на производстве и продажах сантехнического, отопительного и промышленного оборудования, строит многофункциональное здание, включающий, помимо собственно складских помещений, административный комплекс и салон продаж. Работы выполняет уральский строительный холдинг "Атомстройкомплекс". Для "Атома" это был первый опыт строительства такого типа недвижимости для внешнего заказчика – ранее подобные объекты компания возводила для собственных производств в Свердловской области.

Площадь первой очереди склада – 6 тысяч квадратных метров. К зданию проведены инженерные коммуникации: водопровод, канализация, смонтирована газовая котельная и трансформаторная подстанция. Выполнен подземный пожарный резервуар емкостью 1,1 тысяч кубических метров. Объект передается с чистовой отделкой и клининговой подготовкой.

"У нас большой опыт возведения промышленных помещений на примере собственных заводов: "Берит", построенный с нуля "АТОМ Цемент" в Сысертском районе, строящийся третий завод "Теплит", каждый – со складскими помещениями и зонами отгрузки. Но для рынка, для нового партнера мы построили такой склад впервые. Решающими для заказчика стали наши компетенции, опыт промышленного строительства и имидж надежной компании", - отметил заместитель директора по производству "Центр подрядов "АСК" (ГК "Атомстройкомплекс") Рустам Фатхуллин.

На сегодняшний день "Атомстройкомплекс" является крупнейшим строительным холдингом в регионе. В его состав входит 12 высокопроизводительных предприятий, выпускающих материалы для строительной отрасли, в том числе, из перечня критической промышленной продукции. "АТОМ Цемент", построенный компанией по индивидуальному проекту за 2,5 года, вошел в число приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области. Три предприятия "Атома" (по производству извести, бетона, и строящаяся линия по производству газоблоков) образуют кластер безотходного эко-производства в Сысертском районе.