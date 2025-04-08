Минстрой: Строительной отрасли России тяжело в текущих условиях

В Минстрое России сочли, что отечественная строительная отрасль переживает тяжёлые времена. Высказался замглавы министерства Никита Стасишин.

"Как профильный замминистра я могу сказать, что так тяжело отрасли не было давно", - приводит "Интерфакс" слова Стасишина, сказанные на Всероссийском жилищном конгрессе.

Он привёл данные о том, что, по состоянию на 1 марта, в России проектов запущено на 26% меньше, и это самый низкий показатель с 2021 г.

Ранее стало известно, что строительная индустрия России испытывает кадровый голод. Не хватает представителей рабочих специальностей. Зимой 2024-25 гг. спрос на кадры в стройиндустрии по всей России вырос в 2,36 раза. Наиболее активно застройщики искали плиточников и отделочников: спрос на них вырос в 3,5 раза. В конце декабря 2024-го нехватка рабочей силы в строительстве составляла 200-400 тыс. человек. Таковы данные вице-премьера Марата Хуснуллина. По его данным, сейчас в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работает около 11 млн человек.

В 2024-ом в России обсуждали нехватку рабочих рук во всех сферах экономики и трудности с поиском нового персонала. При этом 61% компаний постоянно нанимали сотрудников. Таковы данные исследования HR-холдинга Ventra. Согласно прогнозу, в 2025 году количество активно нанимающих компаний вырастет до 76%. Тренд будет развиваться, несмотря на то, что искать персонал трудно в условиях низкой безработицы и дефицита кадров в 1,5 млн человек на рынке труда. Нехватка кадров стала одной из центральных проблем российской экономики и рынка труда последних лет, в 2024 г. её актуальность только возросла. 26 декабря гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что в настоящее время в России дефицит рабочих рук оценивается в 1,5 млн человек, а к 2030 г. этот показатель увеличится до 2 млн человек.