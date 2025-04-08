Суд взыскал в пользу государства 55% акций "Петербургского нефтяного терминала"

В Санкт-Петербурге суд по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу государства 55% акций крупнейшего российского терминала по перевалке нефтепродуктов на Балтике – ОА "Петербургский нефтяной терминал".

Основанием для иска стал тот факт, что над частью стратегического для России актива был установлен контроль со стороны граждан недружественных государств – Германии и Франции, передает "Коммерсант".

Ответчиками в деле были кипрские офшоры, которыми владеют дети Дмитрия Скигина, сооснователя терминала. По действующему российскому законодательству иностранцы не могут быть собственниками стратегически важных компаний без предварительного согласования в специальной правительственной комиссии и ФАС. В то же время дети Скигина – граждане Германии и Франции.