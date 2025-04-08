08 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Детям мигрантов могут ограничить число попыток для тестирования по русскому языку

В Госдуме считают, что необходимо установить предельное количество попыток для детей мигрантов, которые проходят тестирование на знание русского языка для приема в школы.

"Если ребенок с первого раза не сдал, то он сдает через какое-то время. Но надо дать предельное количество раз, после чего (ребенок - ред.) не допускается до наших образовательных учреждений", - заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). Его слова приводит РИА Новости.

С 1 апреля для поступления в школу дети мигрантов должны будут пройти тестирование по русскому языку, которое покажет, что они владеют языком на достаточном для освоения школьной программы уровне. Как сообщалось, Рособрнадзор издал указ о минимальном количестве баллов по тестированию для зачисления в школу - это три балла по пятибалльной шкале. А Минпрос утвердил сами требования.

Теги: дети мигрантов, русский язык, экзамен


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