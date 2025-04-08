Учителя мало занимаются виртуальной самопрезентацией - Васильева

Большинство учителей в России не владеют навыками самопрезентации в соцсетях, поэтому не могут заинтересовать школьников своей профессией. Это одна из причин того, почему в учителя мало кто хочет идти. Так считает президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

На общем собрании членов РАО она сообщила, что сейчас ведется исследование образа педагога в медиапространстве. И результаты говорят о том, что учителя не владеют навыками виртуальной самопрезентации. А именно соцсети являются источником, который в наибольшей степени влияет на выбор школьниками профессии.

При этом Васильева признала, что анализ блогов учителей в соцсети "ВКонтакте" показывает, что для "успешной интеграции в образовательное пространство" важно прежде всего качество контента, который предлагается. Что такое "интеграция в образовательное пространство", неизвестно, но этот тезис отчасти противоречит требованию "виртуальной самопрезентации".

Работающие учителя школ редко ведут популярные блоги, на это просто нет времени. Тем более что части их заставляют модерировать разные чаты, заполнять электронные формы и т.п.