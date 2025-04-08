Экс-подполковник полиции Прикамья осужден за передачу персональных данных в обмен на взятку

Экс-подполковник ГУ МВД по Пермскому краю осужден за передачу персональных данных в обмен на взятку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Установлено, что начальник одного из отделов собственной безопасности краевого ГУ МВД за деньги собирал сведения и передавал их третьим лицам. Он получал неправомерный доступ к компьютерным данным и посылал их через мессенджер.

На него возбудили уголовное дело по четырем статьям УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Получение взятки" и "Превышение должностных полномочий".

Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда признала мужчину виновным. Он приговорен к шести годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный был уволен из МВД по отрицательным основаниям и лишен звания подполковника полиции.