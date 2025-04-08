Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Липецке

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Липецке. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Роман Ченцов.

Уточняется, что ЧП случилось ночью в одной из квартир дома №3 по улице Механизаторов. В квартире, где произошел взрыв, выбиты окна, повреждено остекление балкона. Находившуюся в квартире женщину госпитализировали с ожогами.

Специалисты не выявили утечки бытового газа. Предварительная причина хлопка - нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

25 марта из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажке на улице Гапцахской в Махачкале. Пострадали четыре человека. Из дома были эвакуированы 150 человек. В результате взрыва повреждения получили около 50 автомобилей. Кроме того, выбито более тысячи окон в 8 многоквартирных домах. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержан мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства.В администрации Махачкалы сообщали, что жилой дом, в котором произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных.