В Свердловской области около недели будут наблюдаться перебои с теле- и радиовещанием

Из-за проведения профилактических работ с 7 по 13 апреля в Свердловской области будут наблюдаться перебои в работе телевидения и радио. Об этом сообщает региональный филиал РТРС.

Кратковременные перерывы трансляции ожидаются:

8 апреля с 08.00 до 14.00 в поселке Ис и Сухом Логу, с 09.00 до 15.00 в Красноуфимске.

9 апреля с 09.00 до 15.00 в Ачите, с 08.00 до 14.00 в Зайково, Качканаре и Сысерти.

10 апреля с 08.00 до 14.00 в селе Нижнеиргинское, Нижней Туре, Полевском, а также с 07.00 до 15.00 в Новоуральске.

11 апреля с 08.00 до 14.00 в Ирбите.

На 12 и 13 апреля прогнозов пока нет.

"В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства", - добавили в РТРС.

Нарушения сигнала будут фиксироваться на РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанциях "Радио России", "Волна ФМ", "Воскресение", "Маруся ФМ", "Радио Благодать" и "Слог ФМ". За обновлением информации можно следить на сайте РТРС.