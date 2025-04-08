УФСИН опровергло информацию о банкете в честь УДО Ефремова

В УФСИН по Белгородской области опровергли информацию о том, что актёр Михаил Ефремов якобы готовит в связи со своим УДО "прощальный банкет".

"УФСИН России по Белгородской области сообщает, что информация, опубликованная в ряде СМИ и Telegram-каналах о якобы организации в исправительном учреждении М. Ефремовым фуршета, не соответствует действительности", - приводит РИА Новости сообщение управления.

Ранее стало известно, что артист, возможно, намерен сегодня, 8 апреля, организовать фуршет заключенным перед выходом по УДО: "проводы" артиста "отгремят" в ИК-4. Ожидается, что на них будут присутствовать те заключённые, с которыми Ефремов успел подружиться. Расходы взял на себя сам актёр – куплены фрукты, булочки, шоколадные рулеты и лимонады.