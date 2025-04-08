Главный тренер "Автомобилиста" готов "к любому разговору" после вылета из Кубка Гагарина

Главный тренер екатеринбургского ХК "Автомобилист" Николай Заварухин готов к разговору с руководством команды, по итогам которого может определиться его будущее в клубе. Об этом он заявил после поражения в решающем матче серии с казанским "Ак Барсом".

Накануне "Автомобилист" завершил выступление в Кубке Гагарина, уступив на своем льду в седьмом матче с казанцами. Серия завершилась со счетом 4:3 в пользу "Ак Барса", который продолжит борьбу за трофей. А "Автомобилист" вылетел из Кубка Гагарина, сезон для команды завершен.

Как заявил Заварухин после матча, "такова спортивная жизнь".

"Руководители не давили на меня – я понимаю ответственность. Подождем, что скажут руководители. Я не могу прогнозировать, какой будет разговор. Я готов к любому разговору", - приводит слова тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Николай Заварухин возглавляет тренерский штаб "Автомобилиста" с ноября 2021 года. По завершении прошлого сезона его контракт был продлен до 31 мая 2026 года. Недавно специалист был награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени.