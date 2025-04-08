Депутат Госдумы призвал проверить канал "Сыны монархии" на пропаганду фашизма

Депутат Госдумы от КПРФ, лидер Ленинского коммунистического союза молодёжи (ЛКСИ) Владимир Исаков обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Он требует проверить блогера Романа Антоновского на предмет пропаганды фашизма, разжигания вражды и унижения человеческого достоинства.

Поводом для обращения стали публикации Антоновского в telegram-канале "Сыны монархии", а именно — поздравление в адрес испанского диктатора Франко с "победой над коммунистами" и другие высказывания. В запросах Исаков указывает на оправдание Антоновским режима Франко, который был союзником Гитлера, а также на положительные оценки действий "Голубой дивизии", действовавшей во время Второй мировой войны в составе вермахта против СССР.

Также депутат-коммунист обратил внимание на использование автором уничижительной лексики в отношении отдельных групп граждан, включая насмешки над жителями Чукотки, и фразу "так будет и в России", которую Владимир Исаков как вероятный призыв Антоновского к насильственным действиям внутри страны.

Исаков потребовал возбудить уголовные дела по статьям о реабилитации нацизма (354.1), возбуждении ненависти (282) и призывах к экстремизму (280), сообщает пресс-служба КПРФ.