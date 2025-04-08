МТС последним из "большой четверки" отменит роуминг в Крыму

МТС последним из операторов "большой четверки" отменяет роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом компания уведомила Федеральную антимонопольную службу. Также оператор сообщил, что прекращает досудебное обжалование предписания ФАС.

Таким образом, спустя 11 лет после вхождения Крыма и Севастополя в состав России МТС тоже признает, что роуминг в отношении собственных регионов неуместен.

"Во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана. Новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно. Не позднее 30 июня 2025 года оператор полностью отменит роуминг", - сообщили в ФАС, добавив, что служба считает этот срок "технически обоснованным".