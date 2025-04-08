08 Апреля 2025
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Два проекта Тюменской области внесены в федеральный реестр лучших практик по благоустройству

Два проекта Тюменской области внесены в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации было подано 396 заявок от 88 субъектов в 2024 году. По результатам конкурсного отбора, в федеральный реестр были включены 48 лучших проектов из 34 регионов страны.

При выборе проектов учитывалось качество реализации, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.

В федеральный реестр лучших практик по благоустройству внесено благоустройство сквера Леонида Згерского, открытый в Тюмени на ул. Республики, 29 2 октября 2024 года. Обновленное общественное пространство названо в честь первого директора Тюменской филармонии. В сквере установлен арт-объект, который имитирует музыкальный инструмент.

Два проекта Тюменской области внесены в федеральный реестр лучших практик по благоустройству(2025)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Также в реестр лучших практик вошло благоустройство сквера Выпускников (второй этап) в Тобольске. Работы здесь закончили осенью прошлого года. Это зеленый пешеходный островок с хорошим освещением, игровыми площадками, батутами, памп-треком и качелями.

Два проекта Тюменской области внесены в федеральный реестр лучших практик по благоустройству(2025)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Объекты были благоустроены, в том числе в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Теги: благоустройство, реестр, лучшие практики


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