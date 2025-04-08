Российский суд оштрафовал Telegram за отказ удалять контент

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram за отказ удалить информацию с призывами к участию в антиправительственных выступлениях. Сумма штрафа – 7 млн руб. В суд на мессенджер пожаловался Роскомнадзор, который ранее выдал компании предписание об удалении контента.

Читайте также: Telegram вышел на новый уровень сотрудничества с российскими властями

Накануне из Telegram был удален канал "ВЧК-ОГПУ"* с аудиторией более 1 млн подписчиков. Авторы канала заявили, что канал удалила администрация мессенджера, они же высказали предположение, что это сделано по пожеланию Роскомнадзора. В Telegram заявили, что авторы сами удалили канал.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ