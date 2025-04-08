Мобилизованного из Нижнего Тагила необоснованно признали СОЧем и почти на год лишили выплат

Дмитрия из Нижнего Тагила, мобилизованного еще в сентябре 2022 года, необоснованно признали самовольно оставившим часть и почти на 9 месяцев лишили денежного довольствия. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, к нему обратилась мама Дмитрия, которая рассказала, что с июля прошлого года сыну перестали выплачивать денежное довольствие. Полгода семья пыталась решить вопрос своими силами, обращаясь в различные инстанции. Отец бойца даже отправился в ППД воинской части в Самаре, куда был прикомандирован его сын, находящийся в ЛНР.

Спустя несколько месяцев семье сообщили, что одна из воинских частей по неизвестной причине объявила Дмитрия СОЧем, из-за чего выплаты и прекратились. Снять позорный статус пытались как мать бойца, так и сам Дмитрий, но безуспешно. Тогда в дело и вступил депутат.

"Передал всю информацию в военную прокуратуру ЦВО. Надзорное ведомство разобралось и выяснило, что статус СОЧ Дмитрию присвоили необоснованно. Поэтому соответствующий приказ будет отменен, долг по денежному довольствию – выплачен. Решение вопроса на контроле прокуратуры", - отметил Иванов, добавив, что остается на связи с семьей участника СВО.