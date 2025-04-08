SHOT: Ефремов устроит "фуршет" заключенным перед выходом по УДО

Актер Михаил Ефремов намерен организовать фуршет заключенным перед выходом по УДО, пишет SHOT.

По информации Telegram-канала, "проводы" артиста "отгремят" сегодня в ИК-4. Ожидается, что на них будут присутствовать те заключенные, с которыми Ефремов успел подружиться. Расходы взял на себя сам актер. SHOT сообщает, что закуплены фрукты, булочки, шоколадные рулеты и лимонады.

24 марта суд удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. Сам он отметил, что "встал на путь исправления", и за годы в колонии научился шить и работать по дереву. Также актер заявил, что скучает по профессии — с другими заключенными он снял несколько фильмов. По его словам, он хочет "жить по-другому". Также он добавил, что больше никогда не сядет за руль. Актер должен выйти из колонии 9 апреля.