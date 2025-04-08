В Ростовской области "земским учителям" будут выплачивать по 2 млн

Участники программы "Земский учитель" в Ростовской области будут получать 2 млн рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Отныне сельские учителя будут получать единовременную выплату 1 млн из федерального бюджета, и еще 1 млн им будет выплачивать регион. Мера принята для увеличения количества учителей в селах области. На данный момент есть 158 претендентов. Требования просты: учитель должен быть не старше 55 лет, иметь высшее или среднее профессиональное образование, при этом ему нужно будет отработать на селе не менее 5 лет. Также острая нехватка учителей вынудила допустить к программе "Земский учитель" студентов старших курсов.

"Уверен, дополнительная поддержка станет хорошим подспорьем, чтобы привлекать еще больше учителей в сельские территории, где мы видим дефицит высококвалифицированных специалистов", - написал Слюсарь.

В Ростовской области, как и в целом по России, учителя работают в среднем на 1,6 ставки, при этом доля молодых учителей очень низка. Из 28 тыс. учителей в прошлом учебном году моложе 30 лет были лишь 3,6 тыс. А вот старше 50 лет были 13 тыс. учителей, из них 5 тыс. - старше 60 лет. Наиболее часто встречающиеся возраст учителей - 50-54 года. Эти цифры неудивительны. Средняя зарплата учителей школ в области в первом полугодии 2024 года была всего 52 тыс. рублей за всю нагрузку, то есть в расчете на одну ставку "чистыми" это жалкие 28 тыс.

Программа "Земский учитель" была запущена в России в 2020 году, но так и не дала сколько-нибудь значимого эффекта. Всего учителей в сельских школах 375 тыс. А в 2020-2024 гг. для работы в них переехали всего 6,3 тыс. учителей (включая малые города). Сколько учителей ушли из сельских школ за этот период, не сообщается.