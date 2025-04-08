Цена нефти Brent на мировых рынках может упасть ниже $40 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на мировых биржах может упасть ниже $40 за баррель в "экстремальных" условиях разгорающейся торговой войны и затоваривания рынков, считают аналитики Goldman Sachs Group, на них ссылается Bloomberg.

"В более экстремальном и менее вероятном сценарии с замедлением мирового ВВП и полным сворачиванием сокращений ОПЕК+, мы прогнозируем, что Brent упадет чуть ниже $40 за баррель в конце 2026 года", - говорится в прогнозе банка. При этом текущий базовый прогноз компании предполагает, что Brent будет стоит $55 в декабре 2026 года.

Мировой рынок нефти потрясли последние дни. Торговая война Трампа, прогнозы о возможной рецессии, а также увеличение добычи группы ОПЕК+ в бОльших размерах, чем ожидалось привели к тому, что Brent опустилась до четырехлетнего минимума – около $65 за баррель.

Стоит отметить, что $65 за баррель – это цена, в расчете на которую был сформирован текущий бюджет РФ. Правда, Минфин хотел бы, чтобы столько стоила нефть марки Urals, а она всегда продается с дисконтом к Brent. Так что при нынешних расценках бюджет уже недополучает нефтегазовые деньги.

В декабре 2024 года глава компании "Роснефть" Игорь Сечин назвал приемлемой для формирования российского бюджета стоимость нефти марки Urals в $45–50, а Brent — $60–65 за баррель. "Будет цена выше — хорошо", — заявил он.