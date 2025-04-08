В СИЗО Екатеринбурга пытались пронести чернослив с героином

В СИЗО-1 в Екатеринбурге пытались пронести изюм и чернослив с наркотиками внутри. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Тайник был обнаружен в помещении выдачи посылок, передач и бандеролей при досмотре посылки, поступившей от гражданки И. Из пакета с сухофруктами было изъято 36 свертков с веществом черного и белого цветов без запаха. Находку направили на экспертизу, которая выяснила, что в посылке содержался 2,52 г. героина (крупный размер) и 3,87 г. гашиша (значительный размер).

Оказалось, что "чернослив" предназначался обвиняемому по ст. 158 ч.2 УК РФ "Кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба". Теперь же возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.39, ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

