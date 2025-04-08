В ВСУ назвали цены за откуп от мобилизации на блокпосту

Военнослужащий 46-й бригады ВСУ Сергей Лукашов, который ранее занимал пост главы Каменского районного отделения полиции, назвал таксу за оставление человека в покое при попытке мобилизации.

Так, на блокпосту села Вишневое Киевской области схема такая: сначала останавливают автомобиль, потом вызывают дополнительную группу полицейских, а потом начинается торг. Если дать 20 тысяч гривен (почти 50 тысяч рублей), то просто привозят в ТЦК, выписывают повестку, а затем отпускают. А вот если дать 50 тысяч (более 100 тысяч рублей), то отпускают сразу без каких-либо последствий.

"Начальником полиции Киевской области работают Анатолий Щадило, который раньше работал на Днепропетровщине, где запомнился крышеванием наркобарыг и мошеннических кол-центров. Сейчас на Киевщине Щадило со своими мусорами-щадиловцами успешно зарабатывает на мобилизации", - написал Лукашов.

Он попытался подать дело так, как будто взятками при мобилизации занимаются отдельные люди, но это явление имеет массовый характер по всей Украине, о чем открыто говорят в Раде. ТЦК занимаются задержанием и вымогательством денег с людей, а мобилизуют тех, кто не может откупиться.

Недавно депутат Рады Юлия Яцик назвала такие расценки.

"Откупиться сразу на месте, там, где тебя поймали, там это 500 долларов, в ТЦК 3000 или в учебном центре 7000 долларов. Приблизительно вот такие цифры. Бусифицируют исключительно несостоятельных, неженатых людей, которые не могут "порешать", откупиться, которые вынуждены ехать проходить ВВК или сразу в учебный центр, ВВК документы им потом вручат вдогонку", - сказала она.

Украинские телеграм-каналы пишут, что у военкомов есть план отлова людей, который они обязаны выполнять, иначе им самим грозит отправка на фронт. При этом многие политологи и даже депутаты и военные резко критикуют эти методы, заявляя, что они подрывают доверие к власти и демотивируют общество. На Украине уже давно происходят случаи объединения людей для отбития у военкомов мобилизуемых. Также все чаще происходят случаи нападения на военкомов.