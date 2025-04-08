Вырос спрос россиян на отдых в Абхазии

Улучшение транспортной доступности Абхазии для россиян привело к тому, что вырос спрос на отдых в этой стране.

За неделю спрос на это направление вырос на 10%, год к году продажи прибавили более 20%. Россияне – основные туристы в Абхазии. Их доля в структуре прибытий достигает 90%. По данным погранслужбы ФСБ, за прошлый год они совершили в страну 5,8 млн поездок. Год к году показатель вырос на 1,2%, пишет "Ъ".

7 февраля 2025 г. аэропорт Сухума принял тестовый рейс из Москвы. Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая. Кроме того, в Абхазию очень удобно добираться по земле из Сочи.