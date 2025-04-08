В Пермском крае начнет работу уникальная выставка трофейной военной техники стран НАТО

В Пермском крае с 15 мая на площади у ТРК "Спешилов" по ул. Спешилова, 114 начнет работу уникальная выставка трофейной военной техники стран НАТО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Технику доставят из Уфы. Вход свободный, экспозиция будет открыта ежедневно с 12.00 до 21.00. Выставка будет работать до 25 мая.

Отметим, выставка военной техники вошла в перечень мероприятия, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025 год объявлен указом президента России Годом защитника Отечества.

Выставка трофейной техники стран НАТО – это федеральный проект, реализуемый совместно с Минобороны РФ. Экспонаты – военные машины, обезвреженные российскими войсками в зоне СВО и транспортированные на территорию России. Экспозиция позволит вживую ознакомиться с боевыми машинами, оценить их технические особенности и задуматься о значении современных военных конфликтов.

"Такая выставка — не просто демонстрация военных артефактов, а способ формирования национального самосознания и патриотизма среди граждан России. В условиях современных геополитических вызовов и информационных войн такие мероприятия служат живым напоминанием о силе и стойкости нашего народа, а также о важности защиты национальных интересов. Выставка трофейной техники — это не только урок истории, но и пример для подражания, демонстрирующий мужество и героизм тех, кто стоит на страже Родины", – отмечают организаторы.



В экспозиции будет представлено 10 единиц трофейной техники: боевая машина пехоты Bradley (США), боевая машина пехоты Marder-1A3 (Германия), бронетранспортер M113 (США), бронетранспортер FV103 Spartan (Великобритания), бронетранспортер VAB (Франция), бронеавтомобиль Kirpi (Турция), бронеавтомобиль HMMWV (США), бронеавтомобиль MaxxPro (США), бронеавтомобиль "Козак" (Украина), бронеавтомобиль Roshel Senator (Канада)



