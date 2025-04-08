ОАЭ станет страной-партнером "Иннопрома-2025"

В 2025 году страной-партнером Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге станет Саудовская Аравия. Об этом рассказал директор деловой программы форума Антон Атрашкин.

В интервью с ТАСС, он отозвался об ОАЭ как об уникальной стране, играющей последние годы все более важную роль на мировой арене в самых глобальных вопросах, а также поддерживающей добрые отношения как с Россией, так и с Западом.

"Саудовская Аравия создала сеть промышленных городов MODON и приглашает российские компании работать в королевстве, открывать там производства. Уверен, что саудовские официальные лица будут использовать "Иннопром" для приглашения российских компаний к локализации производства в своих индустриальных городах", - отметил Атрашкин.

Для страны партнера предусмотрена самая большая экспозиция более чем на 15 кв.м.

Напомним, что выставка "Иннопром" в 2025 году пройдет с 7 по 10 июля.