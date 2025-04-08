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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России Тульская область
Фото: Накануне.RU

Член уральской банды Федоровича-Поташникова досрочно освобожден из колонии

Из колонии вышел Андрей Зорин – участник уральской банды Федоровича-Поташникова. Решение о его досрочном освобождении принял Тульский областной суд.

В июле 2015 года Свердловский областной суд вынес приговор членам банды. Один из ее лидеров Василий Федорович получил 22 года колонии строгого режима. Что касается Зорина, ему было назначено 14 лет "строгача". Сообщалось, что он принял участие в похищении человека, разбойном нападении, а также покушении на жизнь.

Суд выносит приговор Василию Федоровичу

федорович, суд(2015)|Фото: Накануне.RU

В марте 2025 года Тульский областной суд рассмотрел апелляции Зорина и его адвоката на решение Донского городского суда, который отказал уральцу в замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. В итоге облсуд отменил постановление райсуда и вынес новое.

"Заменить Зорину Андрею Евгеньевичу неотбытый срок наказания в виде лишения свободы 1 год 5 месяцев 27 дней на принудительные работы на срок 1 год 5 месяцев 27 дней с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Осужденного Зорина из ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области освободить незамедлительно", - сообщается в электронной картотеке Тульского областного суда.

В 2023 году сообщалось, что двое убийц из банды Федоровича-Поташникова вышли из колонии и отправились на СВО. Утверждалось, что один из них погиб, а второй вернулся в Екатеринбург.

Теги: Федорович, Зорин, колония, банда, суд


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