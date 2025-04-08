Депутат ГД призвала запретить ИИ при написании работ в вузах

Искусственный интеллект (ИИ) должен быть полностью исключен при подготовке работ в вузах. Так считает депутат ГД Татьяна Буцкая.

Она отмечает, что, по данным СМИ, почти 90% студентов используют ChatGPT в учебных целях. Еще год назад было две трети. Это упрощает студентам жизнь, тольо вместо учебы они занимаются имитацией. Если дипломные и курсовые работы генерирует ИИ, то какой выйдет специалист?

"Как врач-педиатр будет лечить детей, если за него обучался ИИ? Поэтому я уверена, что необходимо усилить контроль за использованием ИИ при контрольных этапах высшего образования", - написала Буцкая, обратившись к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову по этому поводу.

Сейчас использование ИИ студентами никак не контролируется, тем более что во многих вузах обучение превратилось в фикцию, когда студентов нельзя отчислить, а то сократится штатное расписание. Большинство студентов не хотят ничего делать, так как знают, что все равно получат диплом.

В 2023 году впервые в России диплом выпускнику сгенерировал ИИ, а Московский городской педагогический университет и вовсе разрешил студентам использовать ИИ при написании выпускных квалификационных работ.

Специалист в области ИИ, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что ИИ снижает качество всего, где его используют. А разрешение его использования при написании дипломных работ означает согласие со снижением уровня выпускников, которые даже диплом не могут сами написать.

Буцкая просит Фалькова ответить: проводит ли министерство оценку потенциальных рисков и угроз, связанных с применением ИИ в научных исследованиях; существуют ли нормативные документы, регулирующие использование ИИ в научной деятельности; что делается для достоверности и оригинальности научных исследований, проводимых с использованием ИИ; планируется ли введение дополнительных механизмов контроля качества научных работ, выполненных с применением ИИ.