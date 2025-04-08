В Академическом водитель большегруза устроил массовое ДТП с легковушкой и двумя тягачами

В Академическом районе Екатеринбурга водитель большегруза уснул за рулем и врезался в припаркованную Toyota, смяв иномарку стоящими следом двумя тягачами. ДТП произошло около 06.00 на улице Академика Ландау, вблизи дома № 53.

Как выяснили Госавтоинспекторы, грузовик "Volvo" двигался по Академика Ландау в сторону улицы Вильгельма де Геннина. Во время движения водитель уснул и врезался в стоящие автомобили. Иномарка и кузов стоящего за ней тягача полностью смяты. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Виновником ДТП оказался 33-летний мужчина с 16-летним стажем вождения и 12 административными делами за нарушение правил ПДД. Он же и рассказал о причине аварии. На месте происшествия были составлены соответствующие процессуальные документы, и сейчас проводится проверка всех обстоятельств инцидента. В частности, автоинспекторы проверяют соблюдение режима труда и отдыха водителя, а также выполнение иных обязательных мероприятий перед выпуском водителя на линию.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять максимальную внимательность при управлении транспортными средствами и своевременно отдыхать, чтобы избежать усталости за рулем.