Над Россией сбиты 23 беспилотника

Над Россией вновь сбиты беспилотники. На этот раз – над двумя регионами.

19 из них сбиты над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской, сообщает Минобороны России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о жертвах атаки. Пострадали двое подростков. Один 16-летний парень получил закрытую черепно-мозговую травму, поверхностную рану головы и множественные осколочные ранения рук и ног. Его ровесник госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями плеча и ноги.