Роспотребнадзор наложил на "Светофор" штрафы на 1,3 млн рублей

Роспотребнадзор представил в кабмин РФ первые результаты по проверкам торговой сети "Светофор".

Ведомство выдало 1 тыс. 295 предписаний: об устранении нарушений, о разработке программ по предотвращению причинения вреда, об изъятии продукции из оборота. Торговая сеть выполнила 74% из них. Еще 325 предписаний остаются на контроле службы.

По итогам проверок было составлено 185 протоколов о нарушении КоАП. Всего наложено штрафов на 1,3 млн руб. Какие конкретно статьи нарушила компания - не указывается, сообщают "Известия".

Ранее Россельхознадзор заявил, что магазины "Светофор" — площадка для сбыта фальсификата.