Трамп сообщил, что недоволен продолжающимися ударами на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители США встречаются с коллегами из России и Украины.

"И мы в некотором роде приближаемся [к цели]", - заявил глава государства. При этом Трамп указал, что недоволен продолжающимися ударами, "потому что они сейчас бомбят как сумасшедшие". "Это нехорошая ситуация", — указал глава Белого дома журналистам.

Ранее стало известно, что Трамп может предложить Киеву мирную сделку, которая фактически закрепит территориальные приобретения России и окажется крайне невыгодной для Украины.