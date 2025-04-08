Путин разрешил привлекать подростков к работе в выходные

Глава государства Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные.

Речь идет о периоде летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов, следует из документа, который появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Как заявила сенатор Совета Федерации Наталия Косихина, ранее ТК РФ устанавливал ограничения на условия труда для работников младше 18 лет, а работодателям запрещалось привлекать несовершеннолетних к сверхурочной работе.

"Исключения составляли представители творческих профессий, участвующие в создании или исполнении произведений", - сказала парламентарий.

Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в России работающих подростков стало больше на 40%.