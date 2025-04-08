Миронов предложил отменить повышение платы за электроэнергию

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что необходимо отменить июльское повышение платы за электроэнергию.

По его словам, это необходимо сделать на фоне действия дифференцированных тарифов. "Хотя бы для тех регионов, где дифтарифы уже привели к росту платежей", - заявил депутат. По его словам, введение дифтарифов на электроэнергию привело к "драконовскому росту" платежей. "Эти риски были очевидны заранее, мы о них предупреждали, еще осенью обращались в профильный комитет ГД, к правительству. Но реакция последовала только зимой, когда начался массовый поток жалоб, когда людям стали приходить счета на 30-50 тысяч рублей в месяц", - указал парламентарий.

Отмечается, что дифтарифы отчасти пересмотрели, в регионах делают перерасчеты, но россияне жалуются, что даже с учетом корректировок их платежи за электроэнергию выросли как минимум вдвое.