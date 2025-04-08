Посольство России прокомментировало сообщения о слежке за британскими подлодками

Публикации в СМИ Великобритании о том, что Москва угрожает подводным коммуникациям Лондона, не соответствуют действительности.

Об этом заявили в посольства РФ в Лондоне. Там назвали "баснями" материал о "яхтах олигархов", будто бы отрабатывающих военные задачи. Дипломаты указали, что Россия никогда не угрожала безопасности Соединенного Королевства и его жителей. Посольство обвинило журналистов в попытке помешать мирному урегулированию конфликта вокруг Украины и "наметившимся признакам оздоровления российско-американских отношений", сообщает ТАСС.

Ранее The Sunday Times опубликовала статью о том, что британские военные обнаружили в морях вокруг Великобритании российские датчики, которые могли следить за атомными подлодками Лондона. Кроме того, Москва могла использовать для шпионажа яхты российских олигархов. Издание отмечает, что якобы у них были специальные люки в днище, чтобы незаметно спускать в воду разведывательное оборудование.