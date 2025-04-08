СБУ заявил о национализации активов Дерипаски на $50 млн

Украина национализировала активы российского бизнесмена Олега Дерипаски более чем на 2 млрд грн ($49 млн).

Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины. Речь идет о более чем 550 тыс. т бокситов и глинозема. Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста об их взыскании в доход страны.

СБУ указывает, что национализированные бокситы и глинозем были изготовлены на Украине еще до начала спецоперации, а затем хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего бизнесмену. Бокситы и глинозем принадлежали Дерипаске через подконтрольную компанию, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза. Эта фирма выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода, предназначавшейся для последующего реэкспорта на российские предприятия. На российских заводах продукция использовалась для выплавки алюминия, из которого затем могут производить составляющие ракет, дронов и радиолокационных систем, отмечает СБУ.

Ранее Дерипаска, состояние которого по версии издания Forbes оценивается в $2,8 млрд, призвал к немедленному прекращению огня на Украине.